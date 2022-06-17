عاد البيروفي أندري كاريلو، لاعب نادي الهلال، للمشاركة في مباريات أزرق الرياض، وذلك في مواجهة نادي الشباب وديًّا مساء اليوم.

الهلال يستعيد كاريلو بعد غياب 3 أشهر:

وكانت آخر مباراة لـ النجم البيروفي مع الأزرق يوم 18 مارس الماضي في مباراة الهلال والأهلي، في الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين، وغاب بعدها بسبب الإصابة.

ومن المنتظر، استئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقام مباريات الجولة 29 يوم الخميس المقبل، فيما تقام مباريات الجولة 30 والأخيرة، في 27 يونيو الجاري.

يذكر أن كاريلو كان فشل في الصعود بمنتخب بيرو لنهائيات كأس العالم حيث خسر الملحق أمام المنتخب الأسترالي.