كرم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان أحد رجالات العلم في المملكة في عهد الملك عبدالعزيز وأبنائه وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وتدشين كرسي بحثي بالجامعة الإسلامية وإطلاق اسمه على شارع السيح في الحي الذي كان يقطنه.



تكريم مسيرة الراحل:

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم احتفاءً بمسيرة الشيخ الراحل، وذلك بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائبِ أميرِ المنطقة، وجمعٍ من كبار العلماء وأهالي المدينة المنورة والمهتمين بسيرة الشيخ وعددٍ من أفراد أسرته.

وخلال الحفل، وَجَّهَ الأميرُ فيصل بن سلمان، بإطلاق اسم الشيخ الشنقيطي على أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة المنورة؛ تكريماً وتخليداً لمسيرته العلمية والعملية في خدمة العلوم الشرعية.

العالم المفسر:

وأشادَ أمير منطقة المدينة المنورة، بمسيرة الشيخ الشنقيطي، واصفاً إياه بالعالم المُفسِّر الذي حرصَ الملكُ المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- على استقطابه إبان رحلته للحج، عادّاً سموه مناقب الراحل الذي تلقَّى على يديه العلمَ أبرزُ علماء المملكة.

وتَحَدَّثَ الأميرُ فيصلُ بنُ سلمان، عن التأثير الكبير الذي أَحْدَثَهُ الراحلُ على مجتمع المدينة المنورة عبر تدريسه في الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي الشريف، مشيداً بدوره في تطوير المنهج الأكاديمي في المنطق والمناظرات وأصول الفقه، داعياً إلى إجراء المزيد من الدراسات والأطروحات العلمية حول الشيخ من خلال الكرسي البحثي الذي أُطْلِقَ بهذه المناسبة.