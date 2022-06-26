ارتبط أسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخرًا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2022، بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

تشيلسي قد يضم كريستيانو رونالدو

وذكرت صحيفة The Athletic أن اسم رونالدو طُرح على إدارة تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه بصيف العام الحالي، وأشار التقرير إلى أنه غير معلوم ما إذا كان تشيلسي سوف يلاحق رونالدو بقوة أم لا، الذي يُعتقد أنه قلق بشأن افتقار فريقه من الناحية المالية بعد رحيل المالك الروسي رومان أبراموفيتش حتى الآن.

بايرن ميونخ يرفض اللاعب البرتغالي قولاً واحدًا

بوقت سابق، قالت شبكة Sky Sports إن بايرن ميونخ لن يتعاقد مع رونالدو ولعدة أسباب مثل سياسة الحد الأقصى للرواتب، حيث لن يتمكن النادي البافاري من كسر سياسته المالية، ومنح مهاجم ريال مدريد السابق 30 مليون يورو في الموسم.

كما أن البايرن قلق من وصول رونالدو لسن الـ37، حيث إن البايرن يسعى لضم لاعبين يضغطون على المنافسين، ولديهم قدرات بدنية متعلقة بالسرعة واللياقة البدنية العالية.

كما أن كريستيانو رونالدو أكبر عمرًا من مدرب البايرن، جوليان ناجلسمان مما يعني أن إدارة الفريق الألماني لا ترغب في صنع أزمات داخل غرف ملابس الفريق.