يبحث نادي روما الإيطالي عن التعاقد مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2022.

ويفكر رونالدو صاحب الـ37 عامًا في مغادرة اليونايتد بعد تعاقد النادي مع الهولندي إريك تين هاج كمدرب للفريق الكروي الأول.

كريستيانو رونالدو يرفض سياسة تين هاج:

وقالت صحيفة LA Republica الإيطالية: إن رونالدو يبحث عن منزل جديد له في إيطاليا، حيث سيكون اللاعب البرتغالي أقرب إلى روما والعمل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كما كان الحال في ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013.

ويرغب تين هاج في نشر أسلوب الكرة الهولندية في مانشستر يونايتد وهو يعتمد على الركض والاستحواذ والجماعية والتواضع، وهي أمور من الصعب العثور عليها في رونالدو بسبب تقدمه في العمر.

وكان رونالدو انضم إلى اليونايتد في سبتمبر الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.