كشفت مصادر مطلعة تفاصيل واقعة اختفاء المذيعة المصرية شيماء جمال، حيث تبين أن زوجها الذي يعمل بالسلك القضائي قتلها بعد أن هشم رأسها بأداة حادة.

وأوضحت المصادر أن المجني عليها المذيعة شيماء جمال زوجة ثانية له وهددته بإخبار زوجته الأولى بزواجه منها؛ ما دفعه لقتلها، وفقًا لصحيفة “صدى البلد”.

كشف غموض اختفاء المذيعة:

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتغيب مذيعة تلفزيونية على إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، تبين من التحريات أنها تقدم برنامج المشاغبة.

وبعمل التحريات اللازمة تبين صدق البلاغ وأنها متغيبة من يوم 20 يونيو الجاري أي منذ 7 أيام.

وتابعت عناصر البحث خط سير المذيعة في الفترة الأخيرة، واستمعت لأقوال أسرتها والمقربين منها، للتعرف على ظروف وملابسات غيابها، وتواصل التحقيق في الحادث.