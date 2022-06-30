أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (66) في كلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، وذلك من خلال التقديم عبر منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية ابتداءً من يوم السبت 3/12/1443هـ حتى يوم الخميس 8/12/1443هـ، وذلك عبر الرابط (https://jobs.sa)، ولن يُقبَل أي طلب التحاق إلا من خلال المنصة.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه يجب أن تنطبق على المتقدم شروط القبول وضوابطه، وهي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني)، ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يُقبَل خريجو الأعوام السابقة، وأن تُعادَل شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة، وألا تقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة، وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%)، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

موعد النتائج والترشيحات

وأشارت إلى أنه ستُعلَن لاحقاً أسماء المرشحين للقبول مبدئيًا عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم. وعلى المتقدمين متابعة منصة “أبشر توظيف” بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية، وتسجيل البيانات المطلوبة في منصة “أبشر توظيف” بكل دقة، ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تحمل بيانات غير صحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك كافة، كما أن إدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبول المتقدم، وسيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (step) لاحقًا.