أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية – بكالوريوس – للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية على النحو الآتي:

شروط وضوابط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- ألا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) سنة لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم عن (30) سنة.

3- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

4- أن يكون حائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها وبتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

5- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

6- أن يجتاز الطالب الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية، وأن يؤدي المتقدم الاختبارات التي سيعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم.

7- أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية.

8- ألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

9- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

تعليمات هامة للمتقدمين:

1. سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم السبت الموافق 19 / 11 / 1443 هـ الساعة 10 صباحاً وسيقفل التسجيل يوم الخميس الموافق 24 / 11 / 1443هـ الساعة 10 صباحاً، علماً بأنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية – على الرابط www.jobs.sa .

2. سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

3. تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط.

4. على الطالب الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة (يجب مراعاة اختلاف مسميات التخصص من جامعة إلى جامعة أخرى).

5. على الطالب الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة “أبشر توظيف” ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو غير المستوفية للبيانات المطلوبة أو غير الصحيحة.

ولمعرفة التخصصات المطلوبة لدورة التأهيل الأمني للضباط الجامعيين رقم (52) اضغط هنا