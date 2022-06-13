أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نشر نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية، والنسب التي يدفعها صاحب العمل والمشترك، وعناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك.

جاء ذلك خلال رد التأمينات على سؤال أحد متابعيها على حساب “العناية بالعملاء بموقع “تويتر”، قال فيه: ” أنا موظف وراتبي 4000 كم تأخذ التأمينات؟”.

نسب الاشتراك في التأمينات

وردت التأمينات بنشر إنفوجراف يوضح نسب الاشتراك في فروع النظام، والنسب التي يدفعها صاحب العمل والمشترك، وعناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك.

وتضمنت نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات كالتالي:

فرع المعاشات: يطبق على المواطنين ونسبة الاشتراك فيه 18%.

فرع الأخطار المهنية: يطبق على المواطنين وغير المواطنين ونسبة الاشتراك فيه 2%.

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”: يطبق على المواطنين ونسبة الاشتراك فيه 1.5%.

أما النسب التي يدفعها صاحب العمل والمشترك فتضمنت:

المعاشات: فيدفع صاحب العمل 9%، والمشترك 9%.

الأخطار المهنية: يدفع صاحب العمل 2%، ولا يدفع المشترك شيئًا.

ساند: يدفع صاحب العمل 0.75%، والمشترك 0.75%.

عناصر الأجر

أما عناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك فهي: الأجر الأساسي، العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات، وبدل السكن.