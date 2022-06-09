كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة منتخب فنزويلا وديًا في الثامنة من مساء اليوم.

تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة فنزويلا

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، علي لاجامي، زياد الصحفي، عبدالإله العمري، ياسر الشهراني، علي الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، فراس البريكان”.

يذكر أن كنو كانت غرفة فض المنازعات أصدرت ضده قرارًا بإيقافه لمدة 4 أشهر بسبب توقيعه لناديي الهلال والنصر في آن واحد.

كما قررت الغرفة حرمان الهلال من تسجيل الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات.