كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي الزمالك المصري بضم التونسي نعيم السليتي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق في صيف العام الحالي.

وقال برنامج ” أخبار أون تايم ” على قناة ON Time Sports المصرية إن الزمالك يرغب في ضم السليتي صاحب الـ 29 عامًا تحسبًا لرحيل المغربي أشرف بن شرقي.

سبب اهتمام الزمالك بضم نعيم السليتي

وتعثر الزمالك في المفاوضات مع أشرف بن شرقي، مما دفع الفريق الأبيض للاهتمام بضم السليتي.

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية ” كاس” كانت قد قبلت استئناف السليتي ضد قرار لجنة تسوية المنازعات فى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مع منح اللاعب التونسي 50% من رواتبه كانت قد خُصمت من قبل إدارة الاتفاق أثناء توقف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكان نعيم السليتي انضم لنادي الاتفاق في عام 2019 قادمًا من نادي ديجون الفرنسي.