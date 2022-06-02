يبدو أن اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا أصبح يفكر في مغادرة نادي الشباب في صيف العام الحالي.

وكان النجم الأرجنتيني انضم إلى الشباب في صيف 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني، عقب تتويجه بلقب الدوري الأوروبي.

ماذا طلب بانيجا من نادي بوكا جونيورز ؟

وذكرت صحيفة Futbolesp أن اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ33 عامًا تحدث مع مواطنه خوان ريكيلمي نائب رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني للانضمام إلى الفريق الأرجنتيني بصيف 2022.

ويُعد بانيجا واحدًا من ناشئي فريق بوكا جونيورز، حيث صعد للفريق الأول في عام 2007.

جدير بالذكر أن الدولي الأرجنتيني السابق أحرز 6 أهداف مع الليث في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتل نادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 53 نقطة.