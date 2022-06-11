غلبت الدراما والإثارة على حفل زفاف مغنية البوب بريتني سبيرز من الشاب سام أصغري، والذي احتفلت به الخميس، بجنوب كاليفورنيا. وجاء حفل الزفاف بعد أشهر من فوز بريتني سبيرز بإطلاق سراحها من وصاية قانونية لوالدها عليها، استمرت لمدة 13 عامًا، لتكلل قصة حبها التي دامت حوالي 6 سنوات، بزفاف على سام الإيراني الأصل.

وخلال الحفل، فوجئ أفراد الأمن الموكل إليهم تنظيم الحفل بمحاولة دخول زوجها السابق جيسون ألكسندر، رغمًا عن الجميع، حسب ما أفادت عدد من وسائل الإعلام العالمية.

اعتقال زوج بريتني سبيرز السابق

وظهر جيسون ألكسندر، في بث مباشر على موقع “إنستجرام”، في مكان الحدث بغرفة مزينة، حيث تم اعتقاله من قبل الشرطة.

وتحدث قائد شرطة مقاطعة فينتورا، كاميرون هندرسون، حول أمر الاعتقال، قائلا إن الضباط استجابوا لمكالمة تعدي على ممتلكات الغير ظهر الخميس، مضيفًا أن ألكسندر اعتقل بعد أن لاحظ الضباط أن لديه مذكرة توقيف في مقاطعة أخرى.

وتزوجت بريتني سبيرز من ألكسندر، في لاس فيجاس عام 2004، لكن تم إبطال هذا الزواج بعد أيام قليلة. وفي العام نفسه، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين، وانتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 2007.