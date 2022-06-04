تلقى المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، خبرًا سارًّا بعودة البرازيلي إيجور كورونادو لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهتي الاتفاق والباطن في الجولتين الـ29 والـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب البرازيلي عانى من وعكة صحية لكنه عاد إلى التدريبات بعد نهاية فترة الإجازة التي استمرت لمدة 3 أيام للفريق خلال فترة التوقف الدولي.

مم عانى الاتحاد ؟

وبوقت سابق، علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج برأيه حول الأزمة التي يُعاني منها نادي الاتحاد بعدما أصبح مهددًا بفقدان صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر: “وسط ظروف الاتحاد الحالية وصدمة ضبابية لقب الدوري بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من موسم عودة الذهب، إلا أن العميد استفاد نقطة مهمة جدًّا، عرف مين معاه ومين قفز مع أول هزة”.

الاتحاد في صدارة دوري المحترفين حاليًّا برصيد 61 نقطة، وهو نفس رصيد نادي الهلال الوصيف.

العميد استفاد من تقدمه بفارق هدف وحيد عن الهلال، حيث سجل العميد 59 هدفًا، والزعيم سجل 58 هدفًا، كما استقبلت شباك العميد 28 هدفًا، واستقبلت شباك أزرق الرياض 27 هدفًا.

وفي حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط في أي بطولة محلية بنظام الدوري أو المجموعات، يتم تحديد المراكز أثناء البطولة وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة، بالنظر إلى أعلى فارق أهداف في كامل البطولة، الأكثر تسجيلًا للأهداف، الأعلى تصنيفًا في بطولة الموسم الماضي.