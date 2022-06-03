تعتزم كوريا الجنوبية التقدم بطلب استضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2023 رسميًا، وذلك بعد اعتذار الصين عن تنظيم المسابقة.

كوريا الجنوبية تسعى لاستضافة البطولة

ومنح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك – يول، الضوء الأخضر لاستضافة بلاده نهائيات كأس آسيا 2023، وأمر وزير الرياضة بمحاولة تأمين استضافة الحدث القاري، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وجاء ذلك بعد عشاء عمل جمعه بالأمس مع لاعبي كرة قدم ومسؤولين قبل المباراة الودية لمنتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم أمام البرازيل، بعد اقتراح رئيس اتحاد الكرة، تشونج مونج – جيو.

ولم تستضف كوريا الجنوبية نهائيات البطولة منذ تنظيم المسابقة القارية عام 1960 للمرة الأولى، ونجحت في التتويج باللقب.

فتح باب الترشح لتنظيم كأس آسيا

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن فتح الباب أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل التقدم لاستضافة كأس آسيا 2023، وسيكون الموعد النهائي يوم 30 يونيو.