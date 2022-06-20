أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، نيته التقدم بعرض لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023، وذلك بعد انسحاب الصين.

وذكر اتحاد القدم الكوري الجنوبي عبر موقعه الرسمي إن سيول تفكر في استضافة البطولة مع تجهيز ملف لتحديد المدن التي سوف تستضيف البطولة.

30 يونيو الموعد النهائي

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد يوم 30 يونيو الجاري كآخر موعد لاستلام ملف التنظيم من الدول الراغبة في استضافة البطولة.

المتأهلون لـ كأس آسيا 2023

وضمن المشاركة في كأس آسيا نسخة العام المقبل كل من ” الأردن وفلسطين وأوزبكستان والهند والبحرين وطاجيكستان” كمتصدرين للمجموعة.

بينما تأهل كل من ” هونج كونج، ماليزيا، إندونيسيا، تايلاند، قيرغيزستان” كأفضل ثوانٍ.

وكان منتخب قطر هو آخر بطل لـ نسخة 2019 في البطولة الآسيوية، بعد الفوز على اليابان بثلاثية لهدف في النهائي.