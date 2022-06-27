يستعد الكويكب المكتشف حديثًا “2022 MN1” للمرور قرب الكرة الأرضية، غدًا الثلاثاء عند الساعة 12:29 ظهرًا بتوقيت مكة.

أقرب نقطة من الأرض

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الكويكب سيكون في أقرب نقطة على مسافة 357,240 كيلومتراً ولمعانه الظاهري ( 18.24 +)، لذلك لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكب الأرض.

وأضافت الجمعية أن قطر الكويكب “2022 MN1” يبلغ 13 مترًا ويتحرك بسرعة 9.9 كيلومتر بالثانية وهو ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، والتي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض.

وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يُعرف مدارها عادة بمستوى عال من الدقة.

وذكرت أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة أن هذا الكويكب لن يصطدم بكوكب الأرض في المستقبل القريب.

أصغر من الكويكب مخترق سماء روسيا

ويعد الكويكب “2022 MN1” أصغر من الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013 الذي بلغ قطرة 20 مترا وتفكك على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جداً تسبب في موجه صدم في السماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.

ولفتت الجمعية الفلكية بجدة إلى أن الكويكب إذا كان في مسار اصطدام مع الأرض فانه سيتفكك أعلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض، ولن يتسبب في “كارثة بمستوى انقراض” ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض.