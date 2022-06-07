شارك النجم الكولومبي غوستافو كويلار في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لاستئناف المسابقات مجددًا.

الهلال يواصل تدريباته بمشاركة كويلار:

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وشارك كويلار في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يُكمل برنامجه، ليكون جاهزًا من المشاركة خلال الفترة المقبلة.

واختتم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الحصة التدريبية اليوم بمناورة فنية على جزء من الملعب، وسيجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء غد الأربعاء، مرانًا اعتياديًّا في مقر النادي.

الهلال في الدوري هذا الموسم:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الزعيم 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد خسارته ضد الطائي، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.