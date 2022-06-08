ضمن إجراءات مكافحة الغش التجاري تقوم وزارة التجارة، بمصادرة المنتجات المغشوشة لمنع تداولها في الأسواق لكن كيف تتصرف الوزارة في هذه المنتجات خاصة أنها في بعض الحالات تكون تكلفة إنتاجها غالية جدًا؟

التعامل مع المنتج المغشوش

المنتج المغشوش وكشفت الوزارة اليوم عن الطريقة التي يتم التعامل بها معوالتي تتمثل فيما يلي:”

في حالة كانت المنتجات غير قابلة للاستخدام بأي حال من الأحوال يتم إتلاف المنتجات الفاسدة أو المغشوشة والأدوات التي استعملت في الغش على نفقة المخالف.

بيع المنتجات والأدوات المستعملة في الغش بالمزاد العلني بعد رفع الغش عنها وتُورد حصيلتها لحزانة الدولة.

تُسلم المنتجات التي يتعذر بيعها ويمكن للمستهلك الاستفادة منها بعد رفع الغش عنها للجمعيات الخيرية لتوزيعها وفق ضوابط محددة.