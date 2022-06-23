تمثل المتابعات والاختبارات الصحية عبئًا على كثير من الناس، ما يجعلهم يتكاسلون عن إتمامها.

وقد أشارت إحدى المقالات العلمية الأجنبية إلى مجموعة من الاختبارت يمكن للشخص تأديتها في المنزل للتأكد من سلامته البدنية.

فحص الشرايين والقلب

وتتمثل واحدة من هذه الاختبارات في الجلوس على الأرض ثم وضع الساقين بشكل أمامي، ومحاولة مد اليد للمس الأقدام.

وتشير مدى القرب من عدمه إلى حالة المرونة للجسم؛ كما أنها تعتبر مؤشرًا لمدى تصلب الشرايين وصحة القلب، ففي حال العجز عن مد الجسم يجب التوجه لفحص وضع القلب والشرايين الدموية.

ألوان الجلد

كما تعتبر حالة الجلد من أهم المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على صحة الإنسان، فظهور الشامات الملونة بشكل غير طبيعي في الجسم يشير إلى احتمالية الإصابة بنوع من السرطان يسمى الورم الميلانيني.

راحة اليد

تعتبر الخطوط الموجودة في بطن راحة اليد، مؤشرًا مهمًا على وضه الدورة الدموية، في حالة وجودها بشكل باهت خالٍ من اللون قد يشير ذلك لنقص نسبة الحديد في الجسم، أو ضعف الدورة الدموية؛ بينما تشير الخطوط ذات اللون الغامق إلى الصحة الجيدة.

قياس الخصر

يشير محيط الخصر لمدى مناسبة الوزن ومعدل السمنة في الجسم