قال بروفيسور الغدد الصماء والسكري للأطفال، الأستاذ الدكتور بسام بن عباس: إن الحفاظ على مشيمة الأم قد يساعد على علاج الطفل المصاب بالسكري النوع الأول.

الحفاظ على مشيمة الأم لمساعدة الطفل على العلاج من مرض السكري هل تعتبر خطوة مفيدة؟.. أ.د. بسام بن عباس – بروفيسور الغدد الصماء والسكري للأطفال يجيب@bassambinabbas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lWy2DG2A9U — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 15, 2022

الغرض من المحافظة على المشيمة:

وأضاف خلال استضافته على قناة روتانا الخليجية: “إن القضية ترجع إلى زراعة الخلايا الجذعية فالهدف من الحفاظ على المشيمة لغرض الحفاظ على بعض الخلايا الجذعية؛ التي ممكن أن تحور وتحول إلى خلايا بنكرياسية، فالسؤال هو هل الخلايا البنكرياسية ممكن أن تعالج الطفل المصاب بالسكري من النوع الأول”.

وأكمل: “العلم يصب في هذا المصب، فكثير من الدراسات وكثير من المحاولات تعمل جاهدة على تحويل وتحوير هذه الخلايا الجينية التي في المشيمة، إلى خلايا منتجة لهرمون الإنسولين، لكن المشكلة تكمن في أن أي زراعة سواء زراعة بنكرياس كعضو كامل او خلايا بنكرياسية، أو خلايا جذعية للطفل، هذه الخلايا تحارب بالأجسام المضادة التي تكون موجودة في دم الجسم”.

استمرار الدراسات:

واستطرد: “الدراسات تحاول تغليف هذه الخلايا بغلاف لتحميها من الأجسام المضادة، وبعضها حاولت تثبيط مناعة الجسم لتخفيف محاربة الأجسام المضادة للجسم المزروع إلا أن كل هذه الدراسات لا تزال في طور البحث”.

أنواع السكري:

يذكر أن داء السكري ينقسم لنوعين: الأول: هو نقص إفراز الإنسولين أو عدم إفرازه نهائيًّا بسبب تلف في خلايا بيتا في البنكرياس مما يجعل المريض بحاجة للحصول على إنسولين من مصدر خارجي مدى الحياة. أما النوع الثاني من السكري: هو مقاومة الجسم لتأثير الإنسولين، أو أن خلايا بيتا لا تنتج ما يكفي منه.