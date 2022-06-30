تسبب المدافع علي البليهي لاعب نادي الهلال في غضب كبير لجماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له وهو يسخر من هتاف جماهير نادي الاتحاد قبل خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الأخيرة لنادي الهلال.

وكانت جماهير الاتحاد طوال فترة تصدر فريقها لجدول الترتيب كانت تهتف الهتاف الشهير ” يمشي كده كده” في إشارة منها إلى أن فريقها سيظل في المركز الأول حتى يحسم الدوري، قبل أن يأتي الهلال ويحسم اللقب بالجولة الثلاثين.

ماذا فعل علي البليهي؟

وظهر البليهي في مقطع الفيديو وهو يقوم بالمشي والسخرية من هتاف جماهير الاتحاد، مما أثار غضب قطاع كبير منهم وطالبوا مجلس إدارة أنمار الحائلي باتخاذ الإجراءات ضد نادي الهلال كون السخرية جاءت من لاعبين وليست من مشجعين لأزرق الرياض.

وكان البليهي غاب عن مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الثلاثين من الدوري يوم الاثنين الماضي بسبب البطاقة الصفراء.