تنتظر أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حسم مصير موعد انطلاق الجولة الـ29 من الدوري، حيث من المقرر لها الانطلاق يوم السبت المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أن مباريات الدوري قد تؤجل لـ يوم 22 يونيو بدلًا من 18 يونيو في حال تأهل الأخضر الأولمبي لنصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًّا في أوزبكستان.

تعليق ياسر المسحل: