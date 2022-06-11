تنتظر أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حسم مصير موعد انطلاق الجولة الـ29 من الدوري، حيث من المقرر لها الانطلاق يوم السبت المقبل.
وذكرت تقارير إعلامية أن مباريات الدوري قد تؤجل لـ يوم 22 يونيو بدلًا من 18 يونيو في حال تأهل الأخضر الأولمبي لنصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًّا في أوزبكستان.
تعليق ياسر المسحل:
وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحدث لـ برنامج “صدى الملاعب” قائلًا: “مباريات الجولة الـ29 سوف تؤجل بحال فاز الأخضر أمام فيتنام وتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا”.
الهلال والاتحاد والأهلي سيكونون أكثر الأندية تضررًا في حال لم تؤجل مباريات الدوري؛ حيث سيفقد الهلال سعود عبدالحميد، حمد اليامي، عبدالله رديف، الاتحاد سيفتقد عوض الناشري، الأهلي سوف يفقد زياد الجهني، أيمن يحيى، هيثم عسيري.
وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ”شوت” على قناة SSC: إن لجنة المسابقات لم ترسل خطابًا رسميًّا للأندية بخصوص تأجيل الدوري، ولكن كان الحديث شفويًّا.
اترك تعليقاً