أكد المستشار العقاري ماجد الحارثي، أن نظام الوساطة العقارية سيقضي على مخالفات السوق العقاري، ويضبط سوق العقارات.

عشوائية السوق:

وتابع الحارثي خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: أن العشوائية اليوم كبيرة في سوق العقارات، سواء التسويق أو الوسائط العقارية، وهو ما سيقضي عليها نظام الوساطة العقارية.

تراخيص بلدية:

ولفت إلى أن هناك من يمتلكون تراخيص من وزارة التجارة فقط، وهناك من لديهم تراخيص بلدية وهناك من لا يمتلك تراخيص نهائياً، مشيراً إلى أنه في مواقع وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي نرى خبير عقاري ومستشار عقاري كل هؤلاء لا بد أن يحصلون على تراخيص من الهيئة سواء في الاستشارات أو مجال التسويق.

وشدد على أنه لا بد من الحصول على ترخيص من الهيئة حتى يتم تقديم هذه الخدمة للمواطن.