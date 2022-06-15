استعرض الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة معرفة تسريب البيانات البنكية من خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت.

كيف يتم تسريب بياناتك البنكية من خلال عمليات الشراء عبر الانترنت؟.. الخبير التقني "عبدالعزيز الحمادي" يوضح الحالات بالتفصيل #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9NIorQtuOG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 14, 2022

نوعان من المواقع:

وقال الحمادي خلال لقاء له مع برنامج ” “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية :إن هناك نوعين من المواقع معروفة وأخرى غير معروفة، موضحًا أن المواقع الشهيرة على مستوى المملكة يمكن الشراء منها بشكل آمن حيث لا يتم الاحتفاظ بالبيانات إلا بموافقة صاحبها.

مواقع وهمية:

كما حذر من المواقع الوهمية أو غير المعروفة خاصة إذا كانت البطاقة مربوطة بالحساب البنكي، موضحًا أن صاحب البطاقة إذا فعل ذلك يكون أتاح حسابه البنكي إلى جهة لا يعرفها، متابعاً: في الأصل لا يتم حفظ البيانات الخاصة بالبطاقة إلا بموافقة صاحبها. لافتاً إلى أنه في حال حفظ البطاقة في موقع ما وتعرض الموقع للاختراق قد تتعرض البطاقة للاختراق أيضاً.