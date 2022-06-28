أعلنت سلطات لوجانسك الشعبية المستقلة، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة بيريفالسك بها بمدافع “هيمارس” الأمريكية.

استخدام لأول مرة

وحسب وكالة “سبوتنيك “الروسية، قال مكتب جمهورية لوجانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار: “قامت قوات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بقصف المواقع المدنية بأسلحة جديدة استخدمت لأول مرة”.

وأشار المكتب إلى أنه تم رصد قذائف مدفعية تستخدم لأول مرة وهي أمريكية الصنع، من طراز “MLRS HIMARS”، قد سقطت في بلدة بيريفالسك.

يذكر أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أعلن الخميس الماضي، عن وصول منظومة راجمة الصواريخ “هيمارس” الأمريكية لبلاده.

صيف حار جدا

وبعد إعلانه وصولها، ألمح ريزنيكوف إلى صيف حار جدًا على روسيا، قائلا: “الصيف سيكون حارا على الروس، بل وقد يكون الأخير بالنسبة لبعضهم”.

وهيمارس هي راجمات تركّب على مدرعات خفيفة وتطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة، ويبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا.

من جانبها، حذرت روسيا من دعم أمريكا أوكرانيا بهذه الراجمات، فقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن دعم واشنطن للقوات الأوكرانية بأنظمة صواريخ وذخائر دقيقة ومتطورة ومتوسطة المدى، قرار سلبي للغاية، وقد يزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة.