شدد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، علي لاجامي، على أن أداء الأخضر تحسن خلال أحداث الشوط الثاني من مواجهة كولومبيا الودية.

علي لاجامي يعلق على الخسارة:

وعلق لاجامي قائلًا: “الحمد لله على كل حال، لم نقدم أداء جيدًا بالشوط الأول، عكس الثاني الذي تداركنا فيه الموقف، وحاولنا تعديل المستوى والتسجيل”.

وتابع نجم المنتخب السعودي خلال تصريحاته لـ SSC: “سنحت لنا العديد من الفرص في الشوط الثاني، لكن لم نسجل ولم يكتب لنا الله الخروج بالتعادل أو الفوز”.

ونفى لاجامي أن يكون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تأثر بغياب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن مقاعد البدلاء أمام كولومبيا، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

الأخضر يخسر ضد كولومبيا:

ولعبت السعودية ضد كولومبيا وديًّا، مساء الأحد، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، وخسر الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، في التاسع من شهر يونيو الجاري، على ملعب نويفا كوندومينا أيضًا، قبل أن يعود إلى السعودية بعد نهاية معسكره الإعدادي في إسبانيا.