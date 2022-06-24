قالت لاعبة التنس البلجيكية الشهيرة والمدونة أيضًا، أليكسيا تاشباييفا، إنها تشعر بالرضا أثناء إقامتها في السعودية، مضيفة أنها تشعر بالأمان في المملكة أكثر من أي بلد آخر.

وأضافت تاشباييفا في مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر تطبيق تيك توك: يسألني الناس عما إذا كنت أشعر بالأمان هنا في السعودية وما إذا كنت أخشى العيش هنا، والإجابة هي أنني لست خائفة وأشعر بالأمان التام.

وتابعت اللاعبة البلجيكية قائلة: عشت في أمريكا وعشت في أوروبا، ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية هي أكثر الدول أمانًا من بين تلك الدول التي زرتها حتى الآن، يمكنك المشي في الشارع دون إزعاج، ويمكنك ترك هاتفك في مكان ما وسيبقى في مكانه دون أن يلمسه أحد.

ولم تكن السيدة البلجيكية هي الأولى التي تقول تلك الشهادة، فمن قبلها، قالت سيدة أمريكية أمضت 5 سنوات في السعودية، عملت كمعلمة لمرحلة رياض الأطفال، إن المملكة أكثر دول العالم أمانًا في العموم وللنساء خاصةً.

وشاركت المعلمة الأمريكية، غيل سومر وابنتها باريس فيرا، تجربتها في زيارة المملكة حيث قالت: لقد غيرت جولتي تصوري عن هذا البلد والمنطقة كلها، فقد كنت أعتقد أنها منطقة لا شيء فيها إلا الحروب، وقد ظنني أصدقائي وأهلي مجنونة لاتخاذ هذا القرار.

وتابعت: لكن في الحقيقة وجدت البلد مختلفًا تمامًا عن تلك الصورة النمطية التي تصورها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة والغرب.

وأردفت السيدة غيل سومر حوارها قائلة: المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن لأي شخص أن يحمل فيها آلاف الدولارات في جيبه ويتجول بحرية في أي وقت من الليل وفي أي جزء من البلاد، مضيفة: هذا يتناقض تمامًا مع بلدي.

دراسة تؤكد أن السعودية أكثر الدول أمانًا

وأصدرت شركة SOS، تقريرًا في عام 2020 يوضح أكثر الدول أمانًا وخطورة في العالم، وكانت بلدان الشمال الأوروبي، السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا، من أكثر الدول أمانًا في العالم التي تقوم بزيارتها، وكذلك سويسرا وغرينلاند وسلوفينيا، وتلتها السعودية.