علق لاعب منتخب أوزبكستان الأولمبي، جاسوربيك جلال الدينوف على مواجهة الأخضر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحضور الجماهيري يُشكل حافزًا كبيرًا للاعبين.

لاعب أوزبكستان يتحدث عن النهائي

وتحدث جلال الدينوف عن مباراة أوزبكستان ضد اليابان التي أقيمت بدون حضور جماهيري، قائلًا: “عدم وجود الجماهير جعلنا نخوض المباراة بقوة مضاعفة، كل شيء نقوم به هو من أجل جماهيرنا”.

وعن مواجهة الأخضر، علق نجم منتخب أوزبكستان الأولمبي، قائلًا: “تقابلنا معهم في التصفيات، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2 وقد تمكنت من التسجيل في تلك المباراة”.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم: “بما أنني تمكنت من التسجيل في المواجهة السابقة أمام السعودية، فلا يوجد ما يمنع من تسجيلي مجدداً، على الأقل آمل ذلك من أجل الشعب الأوزبكي”.

الأخضر في مواجهة أوزبكستان

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما فاز منتخب أوزبكستان على اليابان بثنائية نظيفة في الدور ذاته.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد أوزبكستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط تمنيات بمواصلة تألق الأخضر والتتويج باللقب للمرة الأولى.