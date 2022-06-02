قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تحالف أوبك+ قوي وإن التعاون الوثيق بين روسيا والسعودية أقوى من أي وقت مضى.

ويأتي ذلك التصريح القوي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وقبيل اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع، كما أنه يأتي في سياق الرد على تقرير الصحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال التي قالت إن بعض أعضاء أوبك يفكرون في استبعاد روسيا لأن العقوبات الغربية تؤثر على إنتاجها.

ووفقًا للتقرير، فإن استبعاد روسيا من صفقة زيادة إنتاج النفط سيسمح لمنتجين آخرين بزيادة إنتاجهم بشكل أكبر، بما يتماشى مع طلبات الولايات المتحدة وأوروبا ومنظمة الطاقة الدولية.

موقف السعودية من زيادة الإنتاج

وقال موقع Oil Price إن تلك التقارير تأتي رغم تصريح السعودية والإمارات مرارًا بأنهما ليس لديهما خطط لزيادة إنتاج النفط الخام بما يتجاوز حصص الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+.

اجتماع أوبك+

وتجتمع أوبك+ هذا الأسبوع لمناقشة صفقة الإنتاج، ويتوقع المحللون حتى الآن عدم وجود مفاجآت من المنظمة.

ويُذكر أنه تم إنشاء المنظمة في عام 2016 لمعالجة تراجع سوق النفط في ذلك الوقت، وفي البداية، كان الأمر يتعلق بخفض الإنتاج لتمهيد الأسعار، وعندما ضرب وباء كورونا العالم، تم تعميق هذه التخفيضات إلى مستويات غير مسبوقة تقترب من 8 ملايين برميل في اليوم، ثم تم إغلاق الاتفاقية الحالية العام الماضي للعودة تدريجيًا إلى مستويات ما قبل الجائحة بما يتماشى مع انتعاش الطلب.