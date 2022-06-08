رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على سؤال لصحفي أوكراني، بدأ في الصراخ نحوه، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.

وحسب روسيا اليوم، حاول الصحفي الأوكراني تحدي لافروف، لكن الأخير أجاب عليه قائلًا: “بالطبع يمكنني إجابتك، فنحن لسنا في أوكرانيا، نحن في تركيا”.

أزمة الحبوب الأوكرانية

وقال الصحفي له: “ماذا سرقت روسيا إلى جانب الحبوب، وتمكنت بالفعل من بيعه؟”، ليجيب لافروف: “يبدو أن رأسكم لا ينشغل سوى بسرقة الأشياء من أماكنها وبيعها في أماكن أخرى، ظًنا منكم أن الجميع يفعلون ذلك. أليس كذلك؟”.

تنفيذ الأهداف العسكرية

وأضاف: “أجيبكم أننا منخرطون في تنفيذ الأهداف التي أعلناها من قبل، وهي تخليص شرق أوكرانيا من ضغط نظام النازيين الجدد. هذا ما نفعله”.

ولفت: “أما بشأن الحبوب، أوضحنا اليوم أنه من الممكن نقل الحبوب بحرية إلى أماكن توجهها، ولا توجد أي عقبات من جانب روسيا لذلك”.

وأكد ضرورة أن يعطي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوامره، إذا كان لا زال قابلًا لإصدار أي أوامر، بالسماح للسفن الأجنبية، وحتى للسفن الأوكرانية، بدخول البحر الأسود. وكانت روسيا بدأت العمليات العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس ونزع سلاح أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.