أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن رحيل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت عن الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

لاكازيت يغادر آرسنال

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي صاحب الـ31 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال يوم 30 يونيو الجاري، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد التعاقد.

وودع آرسنال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لاعبه الفرنسي، وقال: “شكرًا لاكازيت على كل شيء قدمته للنادي”، واستعرض أبرز أرقامه مع الفريق، حيث شارك في 206 مباريات، وأحرز 71 هدفًا.

وكان المهاجم الفرنسي قد خرج من حسابات المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا خلال منافسات الموسم المنتهي، حيث لعب 36 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع مثلهم.

العودة إلى أولمبيك ليون

وأكدت تقارير صحافية أن لاكازيت في طريقه للعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي الذي غادره صيف عام 2017، من أجل الانضمام إلى آرسنال الإنجليزي.