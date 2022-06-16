نفت هيئة تطوير المنطقة الشرقية ما تم تداوله حول إزالة عدد من الأحياء بالمنطقة.

وقالت الهيئة في بيان لها : بالإشارة إلى ما يتداول حاليًا حول إزالة عدد من الأحياء بالمنطقة الشرقية، فإن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تود توضيح بأن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة، ولا أساس له. وتدعو الجميع لتحري الدقة وأخذ المعلومة من مصدرها الرئيس.