نفت هيئة تطوير المنطقة الشرقية ما تم تداوله حول إزالة عدد من الأحياء بالمنطقة.
فيديو | هيئة تطوير #الشرقية تنفي خبر إزالة عدة أحياء في المنطقة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/httvegQyO0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2022
وقالت الهيئة في بيان لها : بالإشارة إلى ما يتداول حاليًا حول إزالة عدد من الأحياء بالمنطقة الشرقية، فإن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تود توضيح بأن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة، ولا أساس له. وتدعو الجميع لتحري الدقة وأخذ المعلومة من مصدرها الرئيس.
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