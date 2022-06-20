لا يزال جدري القردة يواصل تفشيه في بلدان العالم، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس رسميًا في البلاد.

تفاصيل حالة الإصابة بجدري القردة

وحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، قالت الوزارة إن الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليًا العزل المنزلي، مؤكدة أن وضعها مستقر من الناحية الطبية. وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع تحديد المخالطين المقربين وفحصهم.

وذكرّت وزارة الصحة بأن مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل إلى الإنسان، إما من الحيوان إلى الإنسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض أو القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس في الدول الإفريقية جنوب الصحراء (نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، الكامرون وجمهورية إفريقيا الوسطى).

كما يمكن أن ينتقل من إنسان إلى إنسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، العلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة.

إجراءات متبعة للوقاية من جدري القردة

وحثت وزارة الصحة اللبنانية الجمهور على اتخاذ إجراءات الوقاية التالية:

التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة.

عدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض.

تجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.

اجتماع طارئ للصحة العالمية

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، اجتماعا طارئا في 23 يونيو، لتحديد ما إذا كانت ستصنف تفشي جدري القردة عالميا على أنه “حالة طوارئ صحية عامة” تستدعي قلقا دوليا.

وستجتمع لجنة الطوارئ في 23 يونيو لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى مستوى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.