أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن موعد فترات تسجيل اللاعبين لمنافسات الموسم الرياضي 2022/ 2023.

فترات تسجيل اللاعبين بدوري المحترفين:

ومن المقرر أن تبدأ فترة التسجيل الأولى “الصيفية”، يوم 28 يونيو، وتنتهي لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 31 أغسطس، و8 سبتمبر لفرق دوري يلو، و17 من الشهر ذاته لدوري الدرجة الثانية.

وأشارت لجنة الاحتراف إلى أن فترة التسجيل الثانية “الشتوية”، ستبدأ لجميع المنافسات في الأول من يناير 2023، على أن تنتهي يوم 28 من الشهر ذاته.

لجنة الاحتراف تكشف مواعيد التسجيل بالبطولات الأخرى:

وستنطلق فترة التسجيل الأولى لمنافسات دوري الدرجة الثالثة، بطولة المملكة لأندية والدرجة الرابعة، يوم 28 يونيو وتنتهي 26 أكتوبر، على أن تكون الفترة الشتوية يوم 1 يناير، وتنتهي في الثامن من شهر فبراير.

ولفتت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إلى أن فترة التسجيل الأولى لمنافسات الفئات السنية ستنطلق يوم 28 يونيو وتنتهي 30 نوفمبر، فيما ستكون بداية فترة التسجيل الشتوية في 1 يناير وتنتهي 29 مارس.