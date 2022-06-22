أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث شرعت بعد شهر رمضان المبارك في إزالة 7 أحياء من أصل 12 حياً وهي أحياء: (بني مالك – الورود – مشرفة – الجامعة – الروابي – العزيزية – الرحاب).

أعمال الإزالة:

وكانت لجنة عشوائيات جدة أعلنت في وقت سابق عن تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء وهي: (المنتزهات – قويزة – العدل والفضل – أم السلم – ك14 الشمالي)، وسيجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة التنفيذية المعلنة سلفاً.

المرحلة الأولى:

يذكر أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 32 حيًا عشوائيًا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حياً عشوائيًا.