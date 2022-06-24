شيع عدد كبير من الأردنيين، ظهر اليوم، الجمعة، الطالبة الجامعية إيمان أرشيد،، بعد أداء صلاة الميت عليها ببلدة كفر الماء في محافظة إربد.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “المملكة” الأردنية، تشييع الكثير من الأردنيين الطالبة الجامعية إيمان أرشيد إلى مثواها الأخير.

صدمة وحزن عقب الحادث

وسادت حالة من الحزن بين المشاركين في جنازة الطالبة التي قتلت رميا بالرصاص في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة شمال العاصمة عمان.

وكان الأردن شهد حالة من الصدمة والحزن؛ بعد مقتل الطالبة بأعيرة نارية أطلقها عليها مجهول عقب خروجها من لجنة الاختبارات في كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية.

وقال مسؤول أمني إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق أعيرة نارية باتجاه الفتاة ما أدى إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.

وأوضح شهود الواقعة، في تصريحات إعلامية أن هناك شاباً متنكراً يرتدي قبعة، أطلق 5 رصاصات على الفتاة، واحدة في الرأس و4 طلقات في الجسد.

وبعد ذلك، تمكن من الهرب من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه؛ حيث لا يتجاوز عمره 24 عامًا.

رسالة تهديد

وتداول مغردون رسالة تهديد نصية من القاتل وجهت للضحية قبل يوم من تنفيذ جريمته.

وفي الرسالة، هدد القاتل الضحية بنفس مصير الفتاة المصرية “نيرة” والتي هزت مأساتها الملايين بعدما ذبحها شاب على باب جامعة المنصورة في مصر.

وكتب القاتل لضحية الأردن: “بكرة راح أجي أحكي معكي وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم”، في إشارة منه إلى مصير الفتاة المصرية “نيرة”.