نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط مقيم مصري ارتكب حادثة جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية.

📹 | الجهات الأمنية في الأمن العام تقبض على مقيم ارتكب حادثة جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية.#تم_القبض pic.twitter.com/TEji4opzl5 — الأمن العام (@security_gov) June 21, 2022

تفاصيل الواقعة:

وتمكنت إدارة البحث والتحري من شرطة الرياض، من ضبط موقع غير مرخص يديره وافد من الجنسية المصرية، ثبت تورطه في الترويج لرحلات حج وهمية، واستلام مبالغ مالية من ضحاياه.

وتم ضبط المقيم بحوزته سندات قبض مالية، ومبلغ نقدي 43 ألف و650 ريالًا؛ وتم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.