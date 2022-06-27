أعلنت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، عن تشكيل فريق برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق بحادثة العقبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد وفاة 10 أشخاص وإصابة العشرات، وفق الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول.

وناشد الشبول، في تصريحات نقلتها قناة “المملكة” في الأردن، بعدم الاقتراب من مكان الحادث، معلنًا عن إرسال تعزيزات طبية إلى العقبة تشمل أسرّة وغير ذلك.

وفاة وإصابة العشرات:

وأسفر الحادث حتى الآن، عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 251 آخرين، الاثنين، من جراء انفجار صهريج غاز سام في العقبة، وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي: إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة، مشيرًا إلى أن عددًا من الإصابات لا يزالون قيد العلاج.