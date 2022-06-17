ألقت شرطة نيويورك القبض على الإخواني المصري الهارب بهجت صابر، وذلك بعد أن تقدمت عدة سيدات بشكاوى تحرش للجهات الأمنية ضده.

لحظة اعتقال بهجت صابر

ووثق مقطع فيديو، واقعة إلقاء شرطة نيويورك القبض على بهجت صابر، وذلك أثناء قيامه ببث مباشر، حسبما تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترض بهجت صابر على اعتقاله في البث المباشر، وأخذ يصرخ ويتحدث بالإنجليزية مدافعًا عن نفسه، زاعمًا أن إلقاء القبض عليه ينافي الحقوق والحريات. وواصل أفراد الشرطة اقتياده إلى القسم، وصادروا الهاتف المحمول الخاص به.

من هو بهجت صابر؟

ويعد بهجت صابر تابعًا لتنظيم الإخوان الإرهابي، وهرب من مصر إلى نيويورك، ويقوم ببث فيديوهات للتحريض على الدولة المصرية وتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية بها، تتضمن الاعتداء على مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة المصرية.