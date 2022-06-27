يواصل الأمن العام جهوده الحثيثة لضبط المتسولين بكافة مناطق المملكة خاصة منطقتي مكة والمدينة بالتزامن مع موسم الحج.

📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقتي ( مكة المكرمة – المدينة المنورة ).#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/1IBEP2A6bt — الأمن العام (@security_gov) June 27, 2022

وأظهر مقطع بثه الأمن العام عمليات القبض على المتسولين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وسط دعوات للإبلاغ عن المتسولين في كافة المناطق.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

ظاهرة تهدد المجتمع

وتعد ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.

عقوبة التسول

ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.