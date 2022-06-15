أعلن الأمن العام، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المتسولين بمناطق المملكة، مؤكدًا استمرار عملية الرصد والضبط لجميع المتسولين للقضاء على هذه الظاهرة.

ضبط مقيمين يمارسون التسول:

ونشر الأمن العام، مقطع فيديو يرصد جهود الجهات الأمنية في ضبط المتسولين بجميع مناطق المملكة، إذ تم إلقاء القبض على مقيم من الجنسية المصرية في منطقة عسير، بعد تسوله بطريقة مباشرة من المارة.

وضبطت الجهات امرأتين من الجنسية السورية بعد قيامهما بالتسول بشكل مباشر من المارة أمام المحلات التجارية. كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات عند إحدى محطات الوقود. وضبطت الجهات الأمنية امرأة من الجنسية السورية بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات أمام المحلات التجارية.

مناشدة بمكافحة التسول:

وحث الأمن العام المواطنين على أن مكافحة التسول مسؤولية الجميع ولابد من القضاء عليها.

ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.