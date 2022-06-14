أعلن الأمن العام، عن ضبط مقيم من الجنسية البنجلادشية في المنطقة الشرقية، بعد تسوله بطريقة غير مباشرة من قائدي المركبات عند إحدى إشارات المرور.

ونشر الحساب الرسمي للأمن العام بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يكشف جهود الجهات الأمنية في رصد وضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة.

ضبط مقيمين من جنسيات عدة

وقال الأمن العام، إنه تم ضبط مقيم من الجنسية البنجلادشية يبيع زجاجات الماء كغطاء للتسول بطريقة غير مباشرة عند إحدى إشارات المرور. وأضاف أنه تم رصد وضبط مقيم آخر من الجنسية البنجلادشية تابع لإحدى شركات النظافة، حيث كان يتسول بشكل مباشر من المارة.

وألقت الجهات الأمنية القبض أيضًا على شخص يرافقه طفل، يتسول من المارة بشكل مباشرة، فضلا عن ضبط امرأة من الجنسية اليمنية مخالفة لنظام الإقامة وأمن الحدود، بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر من المارة.

وضبطت الجهات امرأتين ترافقهما طفلة مخالفتين لنظام الإقامة وأمن الحدود، حيث يقومان بالتسول بشكل مباشر من المارة أمام المحلات التجارية، فضلا عن إلقاء القبض على مقيم من الجنسية اليمنية وذلك بعد التسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

دعوة لمكافحة التسول

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.