وصل إلى مكة المكرمة أمس، الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام والقادمين من جمهورية تركيا يضم 290 حاجًا.

#فيديو_واس | الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية التركية لهذا العام 1443هـ يصلون مكة المكرمة.#واس_عام pic.twitter.com/OgUNtu1pkz — واس العام (@SPAregions) June 13, 2022

وأشاد القنصل العام للجمهورية التركية بجدة ميتا زعيم أوغلو بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من حكومة المملكة لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وأمان، مشيرًا إلى الخدمات والمشروعات النوعية التي تشهدها عامًا بعد عام مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.