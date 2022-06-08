يطمح الأخضر بقيادة المدير الفني سعد الشهري، لمواصلة مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتجاوز عقبة منتخب الإمارات.

مباراة السعودية ضد الإمارات

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد الإمارات، مساء يوم غد الخميس، على ملعب لوكوموتيف طشقند، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقبل مباراة السعودية ضد الإمارات، يحتل الأخضر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان تحت 23 عامًا، فيما يقع الأبيض في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الأخضر يسعى لحسم التأهل

ويأمل الأخضر في مواصلة تألقه ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا على الصعيدين الدفاعي والهجومي، والتأهل إلى الدور التالي، وسط طموحات بالتتويج باللقب للمرة الأولى.

وفي الوقت الذي يطمح فيه منتخب السعودية تحت 23 عامًا، في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، انتعشت آمال الإمارات في التأهل بعد الفوز على طاجيكستان، ما يحفزها لتحقيق نتيجة إيجابية للصعود.

ويصطدم الأخضر بخصم قوي نظرًا لطبيعة المواجهات العربية والخليجية، بجانب الرغبة في التأهل، في حين أن منتخب اليابان تنتظره مباراة سهلة أمام طاجيكستان الذي خسر في أول جولتين.