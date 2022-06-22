أجريت في القصر الرئاسي التركي في أنقرة مراسم استقبال رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصل أنقرة في آخر محطات جولته الإقليمية.

وكان الرئيس التركي في مقدمة مستقبلي ولي العهد لدى وصوله القصر الرئاسي حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وسط حفاوة كبيرة بضيف تركيا الكبير.

وحرص ولي العهد على تحية حرس الشرف الرئاسي التركي حيث وجه لهم التحية بتحية الإسلام “السلام عليكم” .

عقب ذلك عقد الزعيمان جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين.