أجريت في القصر الرئاسي التركي في أنقرة مراسم استقبال رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصل أنقرة في آخر محطات جولته الإقليمية.
فيديو | الرئيس التركي يقيم مراسم استقبال رسمية لـ #ولي_العهد، ويعقدان لقاءً ثنائياً في المجمع الرئاسي في #أنقرة.#ولي_العهد_في_تركيا #صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 22, 2022
وكان الرئيس التركي في مقدمة مستقبلي ولي العهد لدى وصوله القصر الرئاسي حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وسط حفاوة كبيرة بضيف تركيا الكبير.
وحرص ولي العهد على تحية حرس الشرف الرئاسي التركي حيث وجه لهم التحية بتحية الإسلام “السلام عليكم” .
عقب ذلك عقد الزعيمان جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين.
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