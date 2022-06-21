أظهرت لقطات جانب من وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولي العهد في مصر:

ويزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيدًا على أهمية دور المملكة وما تشكله من عمق إستراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.

وترتبط المملكة ومصر بعلاقات اقتصادية وثيقةـ، ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

علاقات تجارية:

كذلك ترتبط المملكة ومصر بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016- 2021) 179 مليار ريال (47.71 مليار دولار)، وتنامي حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلًا 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).