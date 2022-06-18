قدم المهندس فارس الفريدي، المهتم بالتوعية والسلامة المهنية، عدة نصائح للوقاية من التماس الكهربائي وحدوث الحرائق، محذرًا من وضع الأسلاك الكهربائية بالقرب من الأثاث أو تحتها؛ نظرًا لأنها من أخطر الأشياء التي قد تسبب حرائق.

الالتماس يحدث على مدار السنة:

وأضاف الفريدي خلال استضافته بقناة “السعودية”، أنه من الضروري وضع هذه الأسلاك بشكل منظم وصحيح بعيدة عن الأثاث والأطفال، مشيرًا إلى أن الالتماس الكهربائي يحدث على مدار السنة وفي أي فصل.

وأوضح أنه في فصل الشتاء من الممكن أن يحدث التماس عن طريق المدفأة والتي يلجأ إليها الناس، مشيرًا إلى أن أي جهاز يولد حرارة يعتبر خطره أعلى من الأجهزة الأخرى، ولابد من الحرص في استخدامها.

وشدد على متابعة الأسلاك كل فترة، حيث توجد مؤشرات تدل على أن هناك التماسًا أو خللًا في التوصيلات الكهربائية، ومن أبرزها ارتفاع درجة الحرارة، وخروج بعض الروائح لحرق بلاستيكي أو رائحة تشبه العفن أو السمك.

وأكد أنه يجب مراعاة النظر لتجهيز المطابخ عند تأسيس المنزل، والتأكد من الأفياش الكهربائية وألا تقل سماكة السلك عن 6 أمتار لتدارك أي مشكلة عند شراء الأجهزة وتوزيعها بشكل صحيح.

نصائح للوقاية من حرائق الالتماس:

وأوصى بالالتزام بعمليات الصيانة في كل فصل، خاصة إذا كانت متروكة لبعض الوقت، وإحضار الفتي المختص؛ لعدم حدوث الالتماس.

كما دعا إلى عدم الاجتهاد لحل أي خلل حدث بالأجهزة في المنزل، موضحًا أن توصيل سلك ما بآخر يعتبر خطرًا جدًّا، ومن الممكن أن يسهل الالتماس الكهربائي بشكل كبير.

وناشد ضرورة عدم وضع أسطوانات الغاز في مناطق حارة بالسيارات، كما نصح بعدم استخدام المباخر أيضًا في السيارات بسبب استمرار الكهرباء داخلها للوقاية من الحرائق.