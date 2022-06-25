أُشيع مؤخرًا، اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

اللاعب البرتغالي صاحب الـ 37 عامًا فكّر في مغادرة اليونايتد، وذلك بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.

أسباب رفض بايرن ميونخ ضم كريستيانو رونالدو

ولكن قالت شبكة Sky Sports إن بايرن ميونخ لن يتعاقد مع رونالدو ولعدة أسباب مثل سياسة الحد الأقصى للرواتب، حيث لن يتمكن النادي البافاري من كسر سياسته المالية، ومنح مهاجم ريال مدريد السابق 30 مليون يورو في الموسم.

كما أن البايرن قلق من وصول رونالدو لسن الـ37، حيث إن البايرن يسعى لضم لاعبين يضغطون على المنافسين، ولديهم قدرات بدنية متعلقة بالسرعة واللياقة البدنية العالية.

كما أن كريستيانو رونالدو أكبر عمرًا من مدرب البايرن، جوليان ناجلسمان مما يعني أن إدارة الفريق الألماني لا ترغب في صنع أزمات داخل غرف ملابس الفريق.

وكان رونالدو انضم إلى مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي وخاض موسماً مخيباً للآمال مع اليونايتد الذي فشل في الوصول لدوري أبطال أوروبا.