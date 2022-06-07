أُدرج صندوق الاستثمارات العامة في القائمة المختصرة لشراء حصة في امتياز سلسلة ستاربكس بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى المملوكة لمجموعة الشايع، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادرها، فما أهمية ذلك الاستثمار؟

ولفت موقع Financial Assets إلى أن امتياز ستاربكس في المنطقة لديه عدة مئات من المنافذ في 14 دولة في الشرق الأوسط وروسيا وآسيا الوسطى.

وقد تم بيع حصة في الشركة العام الماضي من قبل مجموعة الشايع ومقرها الكويت، مالك الامتياز التجاري الرائد في المنطقة، وقالت المصادر إنها قد تبيع ما يصل إلى 30%، لتدر ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار حيث تفكر الشركة في استخدام الأرباح في أعمال أخرى لا سيما أن تقييمها في السوق جذاب وهو ما يجعل بيع الحصة أمرًا مقنعًا.

استثمارات صندوق الاستثمارات العامة

وقال التقرير إنه بالنظر إلى الأرقام السابقة نجد أنه استثمار مهم يدر أرباحًا جيدة، وكان صندوق الاستثمارات اشترى حصة تبلغ 713.7 مليون دولار في شركة Boeing وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في Citigroup وفيسبوك، بالإضافة إلى شراء حصة تقارب 496 مليون دولار في ديزني وحصة بقيمة 487.6 مليون دولار في بانك أوف أميركا، وحصةً تبلغ 828 مليون دولار في شركة BP للطاقة وحصة في رويال دتش شل بنحو 484 مليون دولار وحصة في توتال بقيمة 222 مليون دولار وحصة بقيمة 481 مليون دولار في Suncor Energy، وتُقدر تلك الاستثمارات وحدها بقيمة 4.2 مليار دولار.

وتهتم بعض أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط بفكرة جلب مستثمرين خارجيين من خلال عمليات الإدراج أو مبيعات الأسهم، وشهدت السعودية الكثير من عمليات الإدراج في السنوات الأخيرة لتعميق أسواق رأس المال في إطار إصلاحات تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.

اقتراب الانتهاء من عملية بيع حصة ستاربكس

وقالت رويترز إن صندوق الاستثمارات العامة من بين مقدمي العطاءات الذين وصلوا إلى الجولة التالية، حيث تقترب عملية البيع من مراحلها النهائية.

وكان من ضمن مقدمي العطاءات CVC Capital Partners و Brookfield وفي حين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم اختيارهما في القائمة المختصرة، إلا أنه تم استبعاد كل من شركة مبادلة للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أبوظبي للاستثمار من القائمة.

ما هي مجموع الشايع؟

مجموعة الشايع هي شركة عائلية كويتية تدير 90 علامة تجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا، كما تمتلك الكثير من العقارات والفنادق والسيارات.

وتقدم المجموعة العلامات التجارية مثل ستاربكس، وإتش أند إم، ومذركير، وديبنهامز، وأمريكان إيجل آوتفترز، وبي. إف. تشانغز، وذي تشيز كيك فاكتوري، وذي بودي شوب، وماك، وفيكتوريا سيكريت، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا.