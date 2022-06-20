قالت الإعلامية المصرية لميس الحديدي: إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن لقاء مهم في جولة استهلها ولي العهد بزيارة القاهرة تضم مصر والأردن وتركيا قبيل شهر من القمة الخليجية التي تعقد بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرياض.

تنسيق على أعلى مستوى:

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها كلمة أخيرة الذي تقدمه على قناة ON، أن التنسيق السعودي المصري في هذه الفترة بالذات على أعلى مستوى، وهو تنسيق مهم بين البلدين، خاصة أن المنطقة والعالم أجمع يشهد تطورات كبيرة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

علاقات مهمة:

ولفتت الحديدي إلى أن السعودية ومصر تربطهما علاقات اقتصادية مهمة حيث إن المملكة ثاني أكبر مستثمر في مصر، قائلة: “التنسيق المصري السعودي مهم في هذا الوقت الدقيق في ظل الأوضاع العالمية المتأزمة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والملف النووي الإيراني والملف اليمني والقضية الفلسطينية بالإضافة للإرهاب”.